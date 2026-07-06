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الصافات
١٦٣
١٦٣:٣٧
الا من هو صال الجحيم ١٦٣
إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ ٱلْجَحِيمِ ١٦٣
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تفسير القرطبي
روي عن الحسن أنه قرأ : ( إلا من هو صال الجحيم ) بضم اللام . النحاس : [ ص: 123 ] وجماعة أهل التفسير يقولون إنه لحن ; لأنه لا يجوز هذا قاض المدينة . ومن أحسن ما قيل فيه ما سمعت علي بن سليمان يقوله ، قال : هو محمول على المعنى ; لأن معنى من جماعة ، فالتقدير صالون ، فحذفت النون للإضافة ، وحذفت الواو لالتقاء الساكنين . وقيل : أصله فاعل إلا أنه قلب من صال إلى صايل ، وحذفت الياء وبقيت اللام مضمومة ، فهو مثل شفا جرف هار ووجه ثالث : أن تحذف لام " صال " تخفيفا وتجري الإعراب على عينه ، كما حذف من قولهم : ما باليت به بالة . وأصلها بالية من بالي ، كعافية من عافي ، ونظيره قراءة من قرأ ، " وجنى الجنتين دان " " وله الجوار المنشآت " أجرى الإعراب على العين . والأصل في قراءة الجماعة صالي بالياء ، فحذفها الكاتب من الخط لسقوطها في اللفظ .