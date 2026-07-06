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الصافات
١٦١
١٦١:٣٧
فانكم وما تعبدون ١٦١
فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ١٦١
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 37:160إلى 37:162
Они искренни и праведны, и поэтому они говорят о своем Господе только то, что соответствует Его божественному величию. Именно поэтому Всевышний Аллах не опровергает слова искренних верующих.