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الصافات
١٤
١٤:٣٧
واذا راوا اية يستسخرون ١٤
وَإِذَا رَأَوْا۟ ءَايَةًۭ يَسْتَسْخِرُونَ ١٤
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تفسير القرطبي
وإذا رأوا آية أي معجزة يستسخرون أي يسخرون في قول قتادة . ويقولون إنها سحر . واستسخر وسخر بمعنى ، مثل استقر وقر ، واستعجب ، وعجب . وقيل : يستسخرون أي : يستدعون السخرية من غيرهم . وقال مجاهد : يستهزئون . وقيل : أي : يظنون أن تلك الآية سخرية .