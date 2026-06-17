تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
الصافات
١٢
١٢:٣٧
بل عجبت ويسخرون ١٢
بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ١٢
ﲉ
ﲊ
ﲋ
ﲌ
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 37:12إلى 37:13
О Посланник! О человек! Ты поражен лживостью людей, которые отказываются уверовать в воскрешение и отворачиваются от многочисленных знамений и доказательств. Неверие таких людей действительно поражает и удивляет, потому что неизбежность Судного дня невозможно отрицать. Но что еще больше поражает разумного человека, так это поведение неверующих, которые насмехаются над посланником и верующими. Они не довольствуются тем, что отвергают истину, и осмеливаются глумиться над ней.