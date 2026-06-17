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١٠
١٠:٣٧
الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب ثاقب ١٠
إِلَّا مَنْ خَطِفَ ٱلْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُۥ شِهَابٌۭ ثَاقِبٌۭ ١٠
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تفسير السعدي
Если бы Всевышний не сообщил об этом, то на основании предыдущих аятов можно было бы сказать, что дьяволы не имеют никакой возможности подслушать вести с небес. Однако некоторым из них удается выкрасть словечко из уст ангелов, и тогда обитатели небес уничтожают их посредством ярких падучих звезд. Иногда такая звезда сжигает мятежного дьявола до того, как он передаст подслушанную весть своим собратьям. В таком случае весть с небес не доходит до обитателей земли. А иногда падучая звезда поражает дьявола после того, как он передал подслушанную весть своим клевретам. В этом случае дьяволы прибавляют к одной правде сотню неправд и рассказывают их колдунам и предсказателям, а невежественные люди начинают верить их многочисленным лживым предсказаниям из-за одного правдивого словечка, услышанного дьяволами на небесах.