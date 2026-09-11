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Tafsir Fathul Majid التفسير: الرعد آية 32
الرعد
٣٢
٣٢:١٣
ولقد استهزي برسل من قبلك فامليت للذين كفروا ثم اخذتهم فكيف كان عقاب ٣٢
وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍۢ مِّن قَبْلِكَ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ ۖ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ٣٢
وَلَقَدِ
ﲠ
ٱسۡتُهۡزِئَ
ﲡ
بِرُسُلٖ
ﲢ
مِّن
ﲣ
قَبۡلِكَ
ﲤ
فَأَمۡلَيۡتُ
ﲥ
لِلَّذِينَ
ﲦ
كَفَرُواْ
ﲧ
ثُمَّ
ﲨ
أَخَذۡتُهُمۡۖ
ﲩﲪ
فَكَيۡفَ
ﲫ
كَانَ
ﲬ
عِقَابِ
ﲭ
٣٢
ﲮ
وإذا كانوا قد سخروا من دعوتك -أيها الرسول- فلقد سَخِرَتْ أمم من قبلك برسلهم، فلا تحزن فقد أمهلتُ الذين كفروا، ثم أخذتُهم بعقابي، وكان عقابًا شديدًا.
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