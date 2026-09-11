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Tafsir Fathul Majid التفسير: الرعد آية 29
الرعد
٢٩
٢٩:١٣
الذين امنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن ماب ٢٩
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحُسْنُ مَـَٔابٍۢ ٢٩
ٱلَّذِينَ
ﱁ
ءَامَنُواْ
ﱂ
وَعَمِلُواْ
ﱃ
ٱلصَّٰلِحَٰتِ
ﱄ
طُوبَىٰ
ﱅ
لَهُمۡ
ﱆ
وَحُسۡنُ
ﱇ
مَـَٔابٖ
ﱈ
٢٩
ﱉ
الذين صدَّقوا بالله ورسوله، وعملوا الأعمال الصالحات لهم فرح وقرة عين، وحال طيبة، ومرجع حسن إلى جنة الله ورضوانه.
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