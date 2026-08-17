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التفسير: النمل ٨٨:٢٧
النمل
٨٨
٨٨:٢٧
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء انه خبير بما تفعلون ٨٨
وَتَرَى ٱلْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةًۭ وَهِىَ تَمُرُّ مَرَّ ٱلسَّحَابِ ۚ صُنْعَ ٱللَّهِ ٱلَّذِىٓ أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ ۚ إِنَّهُۥ خَبِيرٌۢ بِمَا تَفْعَلُونَ ٨٨
وَتَرَى
ٱلۡجِبَالَ
تَحۡسَبُهَا
جَامِدَةٗ
وَهِيَ
تَمُرُّ
مَرَّ
ٱلسَّحَابِۚ
صُنۡعَ
ٱللَّهِ
ٱلَّذِيٓ
أَتۡقَنَ
كُلَّ
شَيۡءٍۚ
إِنَّهُۥ
خَبِيرُۢ
بِمَا
تَفۡعَلُونَ
٨٨
وترى الجبال تظنها واقفة مستقرة، وهي تسير سيرًا حثيثًا كسير السحاب الذي تسيِّره الرياح، وهذا مِن صنع الله الذي أحسن كل شيء خلقه وأتقنه. إن الله خبير بما تفعلون أيها الناس من خير وشر، وسيجازيهم على ذلك.
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 27:88إلى 27:89
Посмотри на эти могучие горы, у которых нет изъянов и недостатков. Ты можешь подумать, что эти могучие твердыни всегда будут стоять на своих местах, но потрясения Судного дня будут настолько существенными, что даже горы от страха перед Аллахом придут в движение. Затем они рассыплются, а затем и вовсе будут рассеяны по миру, словно их никогда и не было. Аллах ведает об этом и обо всем, что вы творите. Именно поэтому вы получите воздаяние за все совершенные вами деяния. Затем Всевышний Аллах охарактеризовал обещанное им воздаяние и сказал: