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التفسير: النمل ٥٩:٢٧
النمل
٥٩
٥٩:٢٧
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون ٥٩
قُلِ ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَـٰمٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَىٰٓ ۗ ءَآللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ٥٩
قُلِ
ٱلۡحَمۡدُ
لِلَّهِ
وَسَلَٰمٌ
عَلَىٰ
عِبَادِهِ
ٱلَّذِينَ
ٱصۡطَفَىٰٓۗ
ءَآللَّهُ
خَيۡرٌ
أَمَّا
يُشۡرِكُونَ
٥٩
قل -أيها الرسول-: الثناء والشكر لله، وسلام منه، وأَمَنَةٌ على عباده الذين تخيرهم لرسالته، ثم اسأل مشركي قومك هل الله الذي يملك النفع والضر خير أو الذي يشركون من دونه، ممن لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعًا ولا ضرًا؟
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- حهمدو سهناو ستایشی خوای گهوره بكه [
وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى
] وه سڵاوی خوای گهوره لهسهر ئهو بهندانه بێت كه خوای گهوره ههڵیبژاردوون و كردوونی به پێغهمبهر، یاخود هاوهڵانن كه خواى گهوره ههڵیبژاردوون بۆ هاوهلآیهتى كردن و پشتیوانى و سهرخستنى پێغهمبهرى خوا -
صلی الله علیه وسلم
- [
آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ (٥٩)
] ئهی محمد -
صلی الله علیه وسلم
- پێیان بڵێ: ئایا الله باشتره یاخود ئهمانهی كه ئێوه كردووتانه به شهریك بۆ خوای گهوره؟، یان ئایا پاداشتی خوا باشتره یاخود ئهمانهی كه ئێوه كردووتانه به شهریك بۆ خواى گهوره؟