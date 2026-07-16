تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
النمل
٥٦
٥٦:٢٧
۞ فما كان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا ال لوط من قريتكم انهم اناس يتطهرون ٥٦
۞ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوٓا۟ أَخْرِجُوٓا۟ ءَالَ لُوطٍۢ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌۭ يَتَطَهَّرُونَ ٥٦
۞ فَمَا
كَانَ
جَوَابَ
قَوۡمِهِۦٓ
إِلَّآ
أَن
قَالُوٓاْ
أَخۡرِجُوٓاْ
ءَالَ
لُوطٖ
مِّن
قَرۡيَتِكُمۡۖ
إِنَّهُمۡ
أُنَاسٞ
يَتَطَهَّرُونَ
٥٦
فما كان لقوم لوط جواب له إلا قول بعضهم لبعض:
أَخْرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتنزهون عن إتيان الذكران. قالوا لهم ذلك استهزاءً بهم.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير السعدي
В чем же провинились перед ними эти люди? За что многобожники хотели отомстить им? Они поступали так, потому что святой пророк и члены его семьи отказывались от педерастии и не хотели вступать в половую связь через задний проход. Да осрамит Аллах нечестивцев, которые сочли позорным самый благородный из поступков! Они не довольствовались тем, что отвергли своего пророка, и решили изгнать его из города. Однако своими словами они лишь навлекли на себя наказание Господа. Не осознавая истинного смысла своих слов, они признались в том, что сознательно совершают скверное и грязное злодеяние и заслуживают самого сурового наказания, избежать которого смогут только те, кто покинет их проклятый город.