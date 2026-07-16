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النمل
٥٣
٥٣:٢٧
وانجينا الذين امنوا وكانوا يتقون ٥٣
وَأَنجَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَكَانُوا۟ يَتَّقُونَ ٥٣
وَأَنجَيۡنَا
ٱلَّذِينَ
ءَامَنُواْ
وَكَانُواْ
يَتَّقُونَ
٥٣
وأنجينا مما حلَّ بثمود من الهلاك صالحًا عليه السلام والمؤمنين به، الذين كانوا يتقون بإيمانهم عذاب الله.
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Rebar Kurdish Tafsir
[
وَأَنْجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا
] بهڵام صاڵح پێغهمبهرو -
صلی الله علیه وسلم
- باوهڕدارانمان ڕزگار كرد [
وَكَانُوا يَتَّقُونَ (٥٣)
] كه ئهمانه تهقوای خوای گهورهیان ئهكردو له خوا ئهترسان.