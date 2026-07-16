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النمل
٤٩
٤٩:٢٧
قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون ٤٩
قَالُوا۟ تَقَاسَمُوا۟ بِٱللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُۥ وَأَهْلَهُۥ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِۦ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِۦ وَإِنَّا لَصَـٰدِقُونَ ٤٩
قَالُواْ
تَقَاسَمُواْ
بِٱللَّهِ
لَنُبَيِّتَنَّهُۥ
وَأَهۡلَهُۥ
ثُمَّ
لَنَقُولَنَّ
لِوَلِيِّهِۦ
مَا
شَهِدۡنَا
مَهۡلِكَ
أَهۡلِهِۦ
وَإِنَّا
لَصَٰدِقُونَ
٤٩
قال هؤلاء التسعة بعضهم لبعض:
تقاسموا بالله بأن يحلف كل واحد للآخرين: لنأتينَّ صالحًا بغتة في الليل فنقتله ونقتل أهله،
ثم لنقولَنَّ لوليِّ الدم مِن قرابته:
ما حضرنا قتلهم، وإنا لصادقون فيما قلناه.
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تفسير السعدي
Нечестивцы продолжали совершать свои отвратительные деяния до тех пор, пока не решились на ужасное преступление. Они договорились ночью напасть на Салиха и его семью и решили, что если ближайший родственник Салиха станет обвинять их в убийстве пророка и его семейства, то они поклянутся, что не присутствовали при убиении его семьи и что они говорят правду.