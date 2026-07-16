تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
النمل
٤٨
٤٨:٢٧
وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الارض ولا يصلحون ٤٨
وَكَانَ فِى ٱلْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍۢ يُفْسِدُونَ فِى ٱلْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ٤٨
وَكَانَ
فِي
ٱلۡمَدِينَةِ
تِسۡعَةُ
رَهۡطٖ
يُفۡسِدُونَ
فِي
ٱلۡأَرۡضِ
وَلَا
يُصۡلِحُونَ
٤٨
وكان في مدينة صالح -وهي
«الحِجْر»
الواقعة في شمال غرب جزيرة العرب- تسعة رجال، شأنهم الإفساد في الأرض، الذي لا يخالطه شيء من الصلاح.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير السعدي
Речь идет о городе, в котором проживали пророк Салих и большая часть его соплеменников. Среди них было девять человек, которые творили беззаконие и даже не помышляли о совершении добрых дел. Они питали вражду к святому пророку, пытались опорочить его религию и призывали народ следовать их примеру. Салих в свою очередь говорил: «Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне, и не слушайтесь повелений тех, кто излишествует, кто распространяет на земле нечестие и ничего не улучшает» (26:150–152).