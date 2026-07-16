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النمل
٤٦
٤٦:٢٧
قال يا قوم لم تستعجلون بالسيية قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون ٤٦
قَالَ يَـٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِٱلسَّيِّئَةِ قَبْلَ ٱلْحَسَنَةِ ۖ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ٤٦
قَالَ
يَٰقَوۡمِ
لِمَ
تَسۡتَعۡجِلُونَ
بِٱلسَّيِّئَةِ
قَبۡلَ
ٱلۡحَسَنَةِۖ
لَوۡلَا
تَسۡتَغۡفِرُونَ
ٱللَّهَ
لَعَلَّكُمۡ
تُرۡحَمُونَ
٤٦
قال صالح للفريق الكافر:
لِمَ تبادرون الكفر وعمل السيئات الذي يجلب لكم العذاب، وتؤخرون الإيمان وفِعْل الحسنات الذي يجلب لكم الثواب؟ هلا تطلبون المغفرة من الله ابتداء، وتتوبون إليه؛ رجاء أن ترحموا.
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تفسير السعدي
Почему вы охотно совершаете грехи и не желаете совершать праведные поступки, благодаря которым вы сумели бы привести в порядок свои мирские и религиозные дела. Воистину, никто не заставляет вас совершать грехи и злодеяния. Покайтесь в своем многобожии и неверии и попросите у Аллаха прощения. Быть может, вы будете помилованы. Помните о том, что Аллах не лишает Своей милости тех, кто совершает добрые дела, и покаяние также относится к этим прекрасным деяниям.