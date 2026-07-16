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النمل
٤٢
٤٢:٢٧
فلما جاءت قيل اهاكذا عرشك قالت كانه هو واوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ٤٢
فَلَمَّا جَآءَتْ قِيلَ أَهَـٰكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُۥ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا ٱلْعِلْمَ مِن قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ ٤٢
فَلَمَّا
جَآءَتۡ
قِيلَ
أَهَٰكَذَا
عَرۡشُكِۖ
قَالَتۡ
كَأَنَّهُۥ
هُوَۚ
وَأُوتِينَا
ٱلۡعِلۡمَ
مِن
قَبۡلِهَا
وَكُنَّا
مُسۡلِمِينَ
٤٢
فلما جاءت ملكة
«سبأ»
إلى سليمان في مجلسه قيل لها: أهكذا عرشك؟
قالت:
إنه يشبهه. فظهر لسليمان أنها أصابت في جوابها، وقد علمت قدرة الله وصحة نبوة سليمان عليه السلام،
فقال:
وأوتينا العلم بالله وبقدرته مِن قبلها، وكنا منقادين لأمر الله متبعين لدين الاسلام.
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تفسير السعدي
Мы знаем, что у тебя есть величественный трон, но разве он лучше того, что ты видишь перед собой сейчас. Последний раз царица видела свой трон, когда покидала родную страну. Несмотря на это, она ответила: «Да, будто он самый и есть». Эти слова были ярчайшим свидетельством ее ума и рассудительности. Она не стала утверждать, что перед ней находится ее трон, потому что он был переделан и трудно узнаваем. Она также не стала отрицать этого, потому что узнала свой трон. Ее ответ был предположительным и в любом случае правдивым. Сулейман поразился проницательности и благоразумию женщины и воздал хвалу Аллаху за то, что Господь даровал ему еще большее знание. Он сказал: «Господь наставил нас на прямой путь и наделил нас разумом и рассудительностью раньше, чем облагодетельствовал разумом эту женщину. Более того, мы являемся предавшимися Аллаху мусульманами, а это означает, что наши познания правильны и полезны». Существует предположение, что сабейская царица сказала: «Мы знали о силе и могуществе Сулеймана до того, как он продемонстрировал нам свои удивительные возможности и перенес огромный трон за тридевять земель от нашего царства. Мы пришли для того, чтобы покориться Сулейману и признать его владычество». В таком случае слова святого пророка были ответом на слова царицы.