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النمل
٣٥
٣٥:٢٧
واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ٣٥
وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍۢ فَنَاظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٥
وَإِنِّي
مُرۡسِلَةٌ
إِلَيۡهِم
بِهَدِيَّةٖ
فَنَاظِرَةُۢ
بِمَ
يَرۡجِعُ
ٱلۡمُرۡسَلُونَ
٣٥
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العربية
تفسير السعدي
Может быть, царь Сулейман будет непреклонен. А может быть, мы сумеем ублаготворить его нашими богатыми дарами, и тогда он передумает воевать против нас. В любом случае, послы принесут нам достоверные сведения о его возможностях и численности его войска.