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النمل
٣٥
٣٥:٢٧
واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ٣٥
وَإِنِّى مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍۢ فَنَاظِرَةٌۢ بِمَ يَرْجِعُ ٱلْمُرْسَلُونَ ٣٥
وَإِنِّي
مُرۡسِلَةٌ
إِلَيۡهِم
بِهَدِيَّةٖ
فَنَاظِرَةُۢ
بِمَ
يَرۡجِعُ
ٱلۡمُرۡسَلُونَ
٣٥
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العربية
Rebar Kurdish Tafsir
{ ئافرهته پاشاكهى سهبهء ديارى بۆ سولهيمان پێغهمبهر -
صلی الله علیه وسلم
- دهنێرێت} [
وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ
] وه من دیاریهكی بۆ ئهنێرم ئهگهر وهریگرت ئهوا پاشایهو شهڕی لهگهڵ ئهكهین، وه ئهگهر وهرینهگرێت ئهوا پێغهمبهرهو شوێنی ئهكهوین [
فَنَاظِرَةٌ بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ (٣٥)
] وه پاشان چاوهڕێ ئهكهم بزانم نێردراوهكه لهلای سولهیمانهوه چی وهڵاممان بۆ دێنێتهوه.