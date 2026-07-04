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النمل
٢٧
٢٧:٢٧
۞ قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين ٢٧
۞ قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ ٱلْكَـٰذِبِينَ ٢٧
۞ قَالَ
سَنَنظُرُ
أَصَدَقۡتَ
أَمۡ
كُنتَ
مِنَ
ٱلۡكَٰذِبِينَ
٢٧
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Rebar Kurdish Tafsir
[
قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ
] سولهیمان -
صلی الله علیه وسلم
- به هودهودهكهى فهرموو: تهماشا ئهكهین و لێی ئهكۆڵینهوه ئایا لهم ههواڵهی تۆ به ئێمهت وت ڕاستت كردووه [
أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٢٧)
] یان تۆ له درۆزنانی و ههواڵهكهت ڕاست نهبووهو بۆ ئهوهته خۆت له ههڕهشهو سزاى من بپارێزیت.