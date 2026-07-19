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٢٥
٢٥:٥٣
فلله الاخرة والاولى ٢٥
فَلِلَّهِ ٱلْـَٔاخِرَةُ وَٱلْأُولَىٰ ٢٥
فَلِلَّهِ
ٱلۡأٓخِرَةُ
وَٱلۡأُولَىٰ
٢٥
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تفسير السعدي
Аллах одаряет, кого захочет, и лишает Своей милости, кого захочет. Вся власть сосредоточена в Его руках, и все происходящее подчинено Его воле. Затем Всевышний разрушил надежды тех, кто приобщает к Нему сотоварищей и поклоняется ангелам и другим творениям. Многобожники надеются, что в День воскресения их боги заступятся за них перед Аллахом, однако они глубоко заблуждаются. Всевышний сказал: