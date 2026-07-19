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٢٠
٢٠:٥٣
ومناة الثالثة الاخرى ٢٠
وَمَنَوٰةَ ٱلثَّالِثَةَ ٱلْأُخْرَىٰٓ ٢٠
وَمَنَوٰةَ
ٱلثَّالِثَةَ
ٱلۡأُخۡرَىٰٓ
٢٠
أفرأيتم- أيها المشركون-
هذه الآلهة التي تعبدونها:
اللات والعزَّى ومناة الثالثة الأخرى، هل نفعت أو ضرَّت حتى تكون شركاء لله؟
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العربية
التفسير الميسر
أفرأيتم- أيها المشركون-
هذه الآلهة التي تعبدونها:
اللات والعزَّى ومناة الثالثة الأخرى، هل نفعت أو ضرَّت حتى تكون شركاء لله؟