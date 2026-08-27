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التفسير: النبإ ٩:٧٨
النبإ
٩
٩:٧٨
وجعلنا نومكم سباتا ٩
وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًۭا ٩
وَجَعَلۡنَا
نَوۡمَكُمۡ
سُبَاتٗا
٩
وجعلنا نومكم راحة لأبدانكم، فيه تهدؤون وتسكنون؟
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العربية
تفسير السعدي
{ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا }
أي: راحة لكم، وقطعا لأشغالكم، التي متى تمادت بكم أضرت بأبدانكم،