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التفسير: النبإ ٥:٧٨
النبإ
٥
٥:٧٨
ثم كلا سيعلمون ٥
ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ٥
ثُمَّ
كـَلَّا
سَيَعۡلَمُونَ
٥
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 78:5إلى 78:6
Они узнают истину, когда падет на них Божья кара, в которую они не веровали, и когда их загонят в Адский Пламень. Им скажут: «Это - тот самый Огонь, который вы считали ложью» (52:14). Далее Всевышний сообщил о Своей милости к людям и привел убедительные доказательства правдивости Его посланников.