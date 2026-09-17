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Tafsir Fathul Majid التفسير: القصص آية 86
القصص
٨٦
٨٦:٢٨
وما كنت ترجو ان يلقى اليك الكتاب الا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ٨٦
وَمَا كُنتَ تَرْجُوٓا۟ أَن يُلْقَىٰٓ إِلَيْكَ ٱلْكِتَـٰبُ إِلَّا رَحْمَةًۭ مِّن رَّبِّكَ ۖ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًۭا لِّلْكَـٰفِرِينَ ٨٦
وَمَا
ﱖ
كُنتَ
ﱗ
تَرۡجُوٓاْ
ﱘ
أَن
ﱙ
يُلۡقَىٰٓ
ﱚ
إِلَيۡكَ
ﱛ
ٱلۡكِتَٰبُ
ﱜ
إِلَّا
ﱝ
رَحۡمَةٗ
ﱞ
مِّن
ﱟ
رَّبِّكَۖ
ﱠﱡ
فَلَا
ﱢ
تَكُونَنَّ
ﱣ
ظَهِيرٗا
ﱤ
لِّلۡكَٰفِرِينَ
ﱥ
٨٦
ﱦ
وما كنت -أيها الرسول- تؤمِّل نزول القرآن عليك، لكن الله سبحانه وتعالى رحمك فأنزله عليك، فاشكر لله تعالى على نِعَمه، ولا تكوننَّ عونًا لأهل الشرك والضلال.
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