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التفسير: القصص ١:٢٨
القصص
١
١:٢٨
طسم ١
طسٓمٓ ١
طسٓمٓ
١
(طسم)
سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة.
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Rebar Kurdish Tafsir
سوورهتی (قهصهص) (واته: چیرۆكهكان) سوورهتێكى مهككى یه تهنها له ئایهتى (٥٢-٥٥) و ئایهتى (٨٥) نهبێت كه مهدهنى یه (٨٨) ئایهته بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ [
طسم (١)
] له سهرهتای سوورهتی (بهقهره)دا باسی ئهم پیتانهمان كرد كه له سهرهتای ههندێك له سوورهتهكاندا هاتوون.