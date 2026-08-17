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التفسير: القصص ١:٢٨
القصص
١
١:٢٨
طسم ١
طسٓمٓ ١
طسٓمٓ
١
(طسم)
سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة.
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العربية
تفسير السعدي
الحروف المقطعة في أوائل السور ، الأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي ، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها.