تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة

القصص 28:1 طسم ١

صفحة ٣٨٥ · جزء ٢٠

طسٓمٓ
١
(طسم) سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة.
تابع القراءة

اقرأ التفسير

Arabic Qurtubi Tafseer

سورة القصصمكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وقال ابن عباس وقتادة إلا آية نزلت بين مكة والمدينة وقال ابن سلام : بالجحفة في وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهي قوله عز وجل : إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وقال مقاتل : فيها من المدني : الذين آتيناهم الكتاب إلى قوله : لا نبتغ…
سورة القصصمكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وقال ابن عباس وقتادة إلا آية نزلت بين مكة والمدينة وقال ابن سلام : بالجحفة في وقت هجرة رسول الله صلى الل…
المزيد من التفاسير
Notes placeholders