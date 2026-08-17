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التفسير: القصص ١:٢٨
القصص
١
١:٢٨
طسم ١
طسٓمٓ ١
طسٓمٓ
١
(طسم)
سبق الكلام على الحروف المقطَّعة في أول سورة البقرة.
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العربية
تفسير القرطبي
سورة القصصمكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وقال ابن عباس وقتادة إلا آية نزلت بين مكة والمدينة وقال ابن سلام : بالجحفة في وقت هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وهي قوله عز وجل : إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد وقال مقاتل : فيها من المدني : الذين آتيناهم الكتاب إلى قوله : لا نبتغي الجاهلين وهي ثمان وثمانون آية .قوله تعالى : ( طسم ) تقدم الكلام فيه