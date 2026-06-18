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القلم
٤١
٤١:٦٨
ام لهم شركاء فلياتوا بشركايهم ان كانوا صادقين ٤١
أَمْ لَهُمْ شُرَكَآءُ فَلْيَأْتُوا۟ بِشُرَكَآئِهِمْ إِن كَانُوا۟ صَـٰدِقِينَ ٤١
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العربية
تفسیر ابنِ کثیر
( أم لهم شركاء )
أي : من الأصنام والأنداد
( فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين )