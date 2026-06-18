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القلم
٣٩
٣٩:٦٨
ام لكم ايمان علينا بالغة الى يوم القيامة ان لكم لما تحكمون ٣٩
أَمْ لَكُمْ أَيْمَـٰنٌ عَلَيْنَا بَـٰلِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۙ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحْكُمُونَ ٣٩
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 68:38إلى 68:40
Всякий, кто решил, что они будут равны, глубоко ошибся. Скверно его суждение и неверно его решение! Нечестивцы, предположившие подобное, не имеют никаких аргументов и доказательств. У них нет Писания, в котором бы они прочли это и в котором бы было записано, что они окажутся в Раю и получат все, что пожелают для себя.