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القلم
٣٥
٣٥:٦٨
افنجعل المسلمين كالمجرمين ٣٥
أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ كَٱلْمُجْرِمِينَ ٣٥
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التفسير الميسر
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 68:35إلى 68:36
أفنجعل الخاضعين لله بالطاعة كالكافرين؟ ما لكم كيف حكمتم هذا الحكم الجائر، فساويتم بينهم في الثواب؟