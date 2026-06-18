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القلم
٣٣
٣٣:٦٨
كذالك العذاب ولعذاب الاخرة اكبر لو كانوا يعلمون ٣٣
كَذَٰلِكَ ٱلْعَذَابُ ۖ وَلَعَذَابُ ٱلْـَٔاخِرَةِ أَكْبَرُ ۚ لَوْ كَانُوا۟ يَعْلَمُونَ ٣٣
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Rebar Kurdish Tafsir
[
كَذَلِكَ الْعَذَابُ
] خوای گهوره ئهفهرمووێ: سزای ئێمه بهم شێوازهیه بۆ كهسانێك كه سهرپێچى بكهن و مافى فهقیرو ههژار نهدهن، چۆن سزای هاوهڵانی باخمان دا ئاوایش سزای كافرانی مهككه ئهدهین [
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (٣٣)
] بهڵام به دڵنیایى سزای ڕۆژی قیامهت زۆر لهمه گهورهترو سهختتره ئهگهر بزانن.