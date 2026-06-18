تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
القلم
٣١
٣١:٦٨
قالوا يا ويلنا انا كنا طاغين ٣١
قَالُوا۟ يَـٰوَيْلَنَآ إِنَّا كُنَّا طَـٰغِينَ ٣١
ﲔ
ﲕ
ﲖ
ﲗ
ﲘ
ﲙ
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 68:30إلى 68:31
Они осознали свою ошибку, но наказание Аллаха уже поразило их сад, и ничто не могло вернуть его. Возможно, их слова восхваления Аллаха и признание ими своей вины принесли им пользу, смягчили тяжесть их прегрешения и были словами раскаяния. В любом случае, они горько пожалели о содеянном и стали попрекать друг друга в совершении грехов.