تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
القلم
٢٩
٢٩:٦٨
قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين ٢٩
قَالُوا۟ سُبْحَـٰنَ رَبِّنَآ إِنَّا كُنَّا ظَـٰلِمِينَ ٢٩
ﲇ
ﲈ
ﲉ
ﲊ
ﲋ
ﲌ
ﲍ
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 68:28إلى 68:29
Не думайте об Аллахе неподобающим образом и не думайте, что вы не зависите от Него. Если бы вы признали то, что ваша воля зависит от воли Аллаха, и сказали: «Если будет угодно Аллаху» - то всего этого бы не произошло.