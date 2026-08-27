تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: المرسلات ٣٥:٧٧
المرسلات
٣٥
٣٥:٧٧
هاذا يوم لا ينطقون ٣٥
هَـٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ٣٥
هَٰذَا
يَوۡمُ
لَا
يَنطِقُونَ
٣٥
هذا يوم القيامة الذي لا ينطق فيه المكذبون بكلام ينفعهم، ولا يكون لهم إذن في الكلام فيعتذرون؛ لأنه لا عذر لهم.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 77:33إلى 77:35
Эта тень не приносит ни покоя, ни облегчения. А когда человек укрывается в ней, то она не спасает его от пламени, которое окружает его со всех сторон. Всевышний сказал: «Над ними будут навесы из огня, и под ними будут навесы» (39:16); «Их ложа будут из Геенны, а над ними будут покрывала. Так Мы воздаем беззаконникам» (7:41). Искры адского пламени черные с желтым оттенком, что свидетельствует о том, что в Аду царит мрак. Его пламень, угли и искры - черные, страшные, жаркие. Упаси нас Аллах от Геенны и всех деяний, влекущих за собой мучительное наказание!