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التفسير: المرسلات ٣:٧٧
المرسلات
٣
٣:٧٧
والناشرات نشرا ٣
وَٱلنَّـٰشِرَٰتِ نَشْرًۭا ٣
وَٱلنَّٰشِرَٰتِ
نَشۡرٗا
٣
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العربية
تفسير السعدي
{ وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا }
يحتمل أنها الملائكة ، تنشر ما دبرت على نشره، أو أنها السحاب التي ينشر بها الله الأرض، فيحييها بعد موتها.