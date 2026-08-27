المرسلات 77:15 ويل يوميذ للمكذبين ١٥
صفحة ٥٨٠ · جزء ٢٩
وَيۡلٞ
يَوۡمَئِذٖ
لِّلۡمُكَذِّبِينَ
١٥
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Arabic Qurtubi Tafseer
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ويل يومئذ للمكذبين أي عذاب وخزي لمن كذب [ ص: 138 ] بالله وبرسله وكتبه وبيوم الفصل فهو وعيد . وكرره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب ; لأنه قسمه بينهم على قدر تكذيبهم ، فإن لكل مكذب بشيء عذابا سوى تكذيبه بشيء آخر ، ورب شيء كذب به هو أعظم جرما من تكذيبه بغيره ; لأنه أقبح في تكذيبه ، وأعظم في الرد على …
ويل يومئذ للمكذبين أي عذاب وخزي لمن كذب [ ص: 138 ] بالله وبرسله وكتبه وبيوم الفصل فهو وعيد . وكرره في هذه السورة عند كل آية لمن كذب ; لأنه قسمه بينهم …