المرسلات 77:10 واذا الجبال نسفت ١٠
صفحة ٥٨٠ · جزء ٢٩
وَإِذَا
ٱلۡجِبَالُ
نُسِفَتۡ
١٠
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Arabic Qurtubi Tafseer
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وإذا الجبال نسفت أي ذهب بها كلها بسرعة ; يقال : نسفت الشيء وأنسفته : إذا أخذته كله بسرعة . وكان ابن عباس والكلبي يقول : سويت بالأرض ، [ ص: 137 ] والعرب تقول : فرس نسوف إذا كان يؤخر الحزام بمرفقيه ; قال بشر :نسوف للحزام بمرفقيهاونسفت الناقة الكلأ : إذا رعته . وقال المبرد : نسفت قلعت من موضعها ; يقول …
وإذا الجبال نسفت أي ذهب بها كلها بسرعة ; يقال : نسفت الشيء وأنسفته : إذا أخذته كله بسرعة . وكان ابن عباس والكلبي يقول : سويت بالأرض ، [ ص: 137 ] والعر…