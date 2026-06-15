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المائدة
٨٥
٨٥:٥
فاثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذالك جزاء المحسنين ٨٥
فَأَثَـٰبَهُمُ ٱللَّهُ بِمَا قَالُوا۟ جَنَّـٰتٍۢ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَـٰرُ خَـٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَآءُ ٱلْمُحْسِنِينَ ٨٥
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تفسير السعدي
Аллах вознаградил их за то, что они произнесли слова подлинной веры и признали истину, Райскими садами, в которых текут ручьи. Они пребудут там вечно, ибо творящие добро достойны только такого воздаяния. Этот и предыдущие аяты ниспосланы о христианах, которые уверовали в Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Так поступили негус Абиссинии и многие другие. По сегодняшний день среди христиан находятся люди, которые отдают предпочтение исламу, когда им становится ясна ошибочность их воззрений. Безусловно, это подтверждает то, что они гораздо ближе к исламу, чем иудеи и язычники.