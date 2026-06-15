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المائدة
٨٢
٨٢:٥
۞ لتجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذين امنوا الذين قالوا انا نصارى ذالك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون ٨٢
۞ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ ٱلنَّاسِ عَدَٰوَةًۭ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِينَ أَشْرَكُوا۟ ۖ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةًۭ لِّلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّا نَصَـٰرَىٰ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًۭا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ٨٢
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تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 5:81إلى 5:83
Вера в Аллаха, Его пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и то, что было ниспослано ему, обязывает раба любить Аллаха, дружить с Его возлюбленными рабами и враждовать со всеми, кто отказывается уверовать в Него, враждует с Ним и увязает в грехах. Отказ от дружбы с Его врагами является обязательным требованием любви к Нему и веры в Него. Что же касается нечестивцев, то они не выполняют этого требования, и это значит, что они не уверовали в Аллаха. Большинство из них уклоняются от повиновения Аллаху и не желают уверовать в Него и Его пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А дружба с врагами Аллаха является всего лишь одним из проявлений их нечестия и грехопадения.