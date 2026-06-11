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الليل
٣
٣:٩٢
وما خلق الذكر والانثى ٣
وَمَا خَلَقَ ٱلذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰٓ ٣
وَمَا
خَلَقَ
ٱلذَّكَرَ
وَٱلۡأُنثَىٰٓ
٣
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تفسير السعدي
Согласно одному толкованию, Аллах поклялся Самим Собой. Альтернативный перевод аята гласит: «Клянусь тем, как Он создал мужчину и женщину!» Согласно этому толкованию, Господь поклялся сотворением человека и совершенством Своей мудрости: Он сотворил все виды животных парами, чтобы они продолжали свой род и не исчезли, и привязал один пол к другому половым влечением, и сделал их подходящими друг другу. Благословен же Аллах, лучший из творцов!