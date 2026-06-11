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الليل
٢
٢:٩٢
والنهار اذا تجلى ٢
وَٱلنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ٢
وَٱلنَّهَارِ
إِذَا
تَجَلَّىٰ
٢
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الحديث
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العربية
تفسير السعدي
Всевышний Аллах поклялся промежутками времени, в течение которых Божьи рабы творят свои добрые и злые деяния. Он поклялся ночью, которая покрывает все творения своим мраком, и каждый из них находит свое пристанище и укрывается в своем доме, отдыхая после тяжелого труда. Он также поклялся днем, который освещает этот мир для того, чтобы люди могли трудиться во благо себе.