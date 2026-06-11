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الليل
١
١:٩٢
والليل اذا يغشى ١
وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ١
وَٱلَّيۡلِ
إِذَا
يَغۡشَىٰ
١
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الحديث
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العربية
تفسير السعدي
أنت تقرأ تفسيرًا لمجموعة الآيات 91:15إلى 92:1
Да и как может опасаться чего-то Всемогущий Властелин, из-под власти которого не в силах выйти ни одно творение, чьи решения и законы преисполнены божественной мудрости?