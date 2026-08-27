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التفسير: الانسان ٨:٧٦
الانسان
٨
٨:٧٦
ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا ٨
وَيُطْعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسْكِينًۭا وَيَتِيمًۭا وَأَسِيرًا ٨
وَيُطۡعِمُونَ
ٱلطَّعَامَ
عَلَىٰ
حُبِّهِۦ
مِسۡكِينٗا
وَيَتِيمٗا
وَأَسِيرًا
٨
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العربية
تفسير السعدي
{ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ }
أي: وهم في حال يحبون فيها المال والطعام، لكنهم قدموا محبة الله على محبة نفوسهم، ويتحرون في إطعامهم أولى الناس وأحوجهم
{ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا }
.