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٢٦
٢٦:٧٦
ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ٢٦
وَمِنَ ٱلَّيْلِ فَٱسْجُدْ لَهُۥ وَسَبِّحْهُ لَيْلًۭا طَوِيلًا ٢٦
وَمِنَ
ٱلَّيۡلِ
فَٱسۡجُدۡ
لَهُۥ
وَسَبِّحۡهُ
لَيۡلٗا
طَوِيلًا
٢٦
ومن الليل فاخضع لربك، وصَلِّ له، وتهجَّد له زمنًا طويلا فيه.
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تفسير السعدي
Всевышний повелел Своему пророку, да благословит его Аллах и приветствует, повиноваться Ему и часто поминать Его, потому что именно это является источником стойкости и терпения. К поминанию Аллаха относятся обязательные намазы, а также связанные с ними дополнительные молитвы, и слова поминания, восхваления и возвеличивания Аллаха, произносимые в эти часы. О Мухаммад! Часто совершай земные поклоны, поклоняйся Аллаху и славь Его долгой ночью. Всевышний сказал: «О закутавшийся! Простаивай ночь без малого, половину ночи или чуть меньше того, или чуть больше того, и читай Коран размеренным чтением» (73:1–4).