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٢١
٢١:٧٦
عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا ٢١
عَـٰلِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌۭ وَإِسْتَبْرَقٌۭ ۖ وَحُلُّوٓا۟ أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍۢ وَسَقَىٰهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًۭا طَهُورًا ٢١
عَٰلِيَهُمۡ
ثِيَابُ
سُندُسٍ
خُضۡرٞ
وَإِسۡتَبۡرَقٞۖ
وَحُلُّوٓاْ
أَسَاوِرَ
مِن
فِضَّةٖ
وَسَقَىٰهُمۡ
رَبُّهُمۡ
شَرَابٗا
طَهُورًا
٢١
يعلوهم ويجمل أبدانهم ثياب بطائنها من الحرير الرقيق الأخضر، وظاهرها من الحرير الغليظ، ويُحَلَّون من الحليِّ بأساور من الفضة، وسقاهم ربهم فوق ذلك النعيم شرابًا لا رجس فيه ولا دنس.
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تفسير السعدي
Обитатели Рая будут облачены в убранства из шелка высшего качества - зеленого атласа и парчи. Атлас - это плотная шелковая ткань, а парча - нежная. Как мужчины, так и женщины в Раю будут носить браслеты. Таково обещание Аллаха, и обещание это истинно, ибо речь Господа миров самая правдивая. Он напоит Своих рабов напитком чистым -не мутным и не причиняющим беспокойство. Этот чистый напиток будет очищать внутренности праведников от шлаков и всего, что может причинить вред.