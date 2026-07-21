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١٨
١٨:٧٦
عينا فيها تسمى سلسبيلا ١٨
عَيْنًۭا فِيهَا تُسَمَّىٰ سَلْسَبِيلًۭا ١٨
عَيۡنٗا
فِيهَا
تُسَمَّىٰ
سَلۡسَبِيلٗا
١٨
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العربية
تفسير السعدي
Этот источник получил такое название за его податливость и удивительный сладкий вкус журчащего в нем вина. Оно будет смешано с имбирем, который будет улучшать его вкус и запах.