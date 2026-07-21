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١٣
١٣:٧٦
متكيين فيها على الارايك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ فِيهَا عَلَى ٱلْأَرَآئِكِ ۖ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًۭا وَلَا زَمْهَرِيرًۭا ١٣
مُّتَّكِـِٔينَ
فِيهَا
عَلَى
ٱلۡأَرَآئِكِۖ
لَا
يَرَوۡنَ
فِيهَا
شَمۡسٗا
وَلَا
زَمۡهَرِيرٗا
١٣
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العربية
تفسير السعدي
{ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ }
الاتكاء: التمكن من الجلوس، في حال الرفاهية والطمأنينة
[الراحة]
، والأرائك هي السرر التي عليها اللباس المزين،
{ لَا يَرَوْنَ فِيهَا }
أي: في الجنة
{ شَمْسًا }
يضرهم حرها
{ وَلَا زَمْهَرِيرًا }
أي: بردا شديدا، بل جميع أوقاتهم في ظل ظليل، لا حر ولا برد، بحيث تلتذ به الأجساد، ولا تتألم من حر ولا برد.