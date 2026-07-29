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البقرة
٩١
٩١:٢
واذا قيل لهم امنوا بما انزل الله قالوا نومن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون انبياء الله من قبل ان كنتم مومنين ٩١
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ ءَامِنُوا۟ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ قَالُوا۟ نُؤْمِنُ بِمَآ أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًۭا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنۢبِيَآءَ ٱللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ٩١
وَإِذَا
قِيلَ
لَهُمۡ
ءَامِنُواْ
بِمَآ
أَنزَلَ
ٱللَّهُ
قَالُواْ
نُؤۡمِنُ
بِمَآ
أُنزِلَ
عَلَيۡنَا
وَيَكۡفُرُونَ
بِمَا
وَرَآءَهُۥ
وَهُوَ
ٱلۡحَقُّ
مُصَدِّقٗا
لِّمَا
مَعَهُمۡۗ
قُلۡ
فَلِمَ
تَقۡتُلُونَ
أَنۢبِيَآءَ
ٱللَّهِ
مِن
قَبۡلُ
إِن
كُنتُم
مُّؤۡمِنِينَ
٩١
وإذا قال بعض المسلمين لليهود:
صدِّقوا بما أنزل الله من القرآن،
قالوا:
نحن نصدِّق بما أنزل الله على أنبيائنا، ويجحدون ما أنزل الله بعد ذلك، وهو الحق مصدقًا لما معهم. فلو كانوا يؤمنون بكتبهم حقًا لآمنوا بالقرآن الذي صدَّقها. قل لهم -أيها الرسول-: إن كنتم مؤمنين بما أنزل الله عليكم، فلماذا قتلتم أنبياء الله مِن قبل؟
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القرآن تدبر وعمل
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قبل ٣٩ أسبوعًا
·
المراجع
آية ٩١:٢
فلِمَ تؤمنون بما أنزل عليكم، وتكفرون بنظيره؟ هل هذا إلا تعصب واتباع للهوى؟ السعدي: 59.
السؤال: بيَّن القرآن أن سبب كفرهم بالقرآن إنَّما هو التعصب والهوى، وضِّح ذلك من خلال الآية.
في إضافة (أنبياء) إلى الاسم الكريم تشريف عظيم، وإيذان بأنه كان ينبغي لمن جاء من عند الله تعالى أن يُعظَّم ويُنصَر، لا أن يُقتَل. الألوسي: 1/324.
السؤال: على ماذا تدل إضافة اسم أحد المخلوقات إلى اسم الله تعالى؟
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ekaterina myachina
تابع
قبل ١٠ أسابيع
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المراجع
آية ٩١:٢-٩٣
The Calf Within the Heart
Reading Al-Baqarah (2:91–93) through the Hadith
The ayahs move from rejection to the condition of the heart itself.
Not only refusing revelation,
but the heart becoming attached to what it cannot easily let go of.
The Qur’an says:
﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾
“And when they are told, ‘Believe in what Allah has sent down,’ they say, ‘We believe only in ...
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sabah firdous
تابع
قبل ٥ سنوات
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المراجع
آية ٩٠:٢-٩٦
'They will be clinging to life more than Polytheists'
This is said about people who resented the prophets chosen by Allah.
' resenting Allah for granting His grace to whoever He wills of His servants!'
It reminds me of Iblees and Adam (peace be upon him).
Is the root of all evil, jealousy and resentment?
Just a few verses later Allah relieves us with
'.... Allah selects whoever He wills for His mercy. And Allah is the Lord of infinite bounty.' (...
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