تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
اختر اللغة
English
العربية
বাংলা
فارسی
Français
Indonesia
Italiano
Dutch
Português
русский
Shqip
ภาษาไทย
Türkçe
اردو
简体中文
Melayu
Español
Kiswahili
Tiếng Việt
التفسير: البقرة ٧٨:٢
البقرة
٧٨
٧٨:٢
ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون ٧٨
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّآ أَمَانِىَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٧٨
وَمِنۡهُمۡ
ﱋ
أُمِّيُّونَ
ﱌ
لَا
ﱍ
يَعۡلَمُونَ
ﱎ
ٱلۡكِتَٰبَ
ﱏ
إِلَّآ
ﱐ
أَمَانِيَّ
ﱑ
وَإِنۡ
ﱒ
هُمۡ
ﱓ
إِلَّا
ﱔ
يَظُنُّونَ
ﱕ
٧٨
ﱖ
ومن اليهود جماعة يجهلون القراءة والكتابة، ولا يعلمون التوراة وما فيها من صفات نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما عندهم من ذلك إلا أكاذيبُ وظنون فاسدة.
تفاسير
الطبقات
فوائد
تدبرات
الإجابات
قراءات
الحديث
Aa
العربية
تفسير الجلالين
﴿وَمِنۡهُمۡ﴾ أَيْ الْيَهُود ﴿أُمِّیُّونَ﴾ عَوَامّ ﴿لَا یَعۡلَمُونَ ٱلۡكِتَـٰبَ﴾ التَّوْرَاة ﴿إِلَّاۤ﴾ لَكِنْ ﴿أَمَانِیَّ﴾ أَكَاذِيب تَلَقَّوْهَا مِنْ رُؤَسَائِهِمْ فَاعْتَمَدُوهَا ﴿وَإِنۡ﴾ مَا ﴿هُمۡ﴾ فِي جَحْد نُبُوَّة النَّبِيّ وَغَيْره مِمَّا يَخْتَلِقُونَهُ ﴿إِلَّا یَظُنُّونَ ٧٨﴾ ظَنًّا وَلَا عِلْم لَهُمْ