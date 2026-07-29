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البقرة
٧٨
٧٨:٢
ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا اماني وان هم الا يظنون ٧٨
وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ ٱلْكِتَـٰبَ إِلَّآ أَمَانِىَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ٧٨
وَمِنۡهُمۡ
أُمِّيُّونَ
لَا
يَعۡلَمُونَ
ٱلۡكِتَٰبَ
إِلَّآ
أَمَانِيَّ
وَإِنۡ
هُمۡ
إِلَّا
يَظُنُّونَ
٧٨
ومن اليهود جماعة يجهلون القراءة والكتابة، ولا يعلمون التوراة وما فيها من صفات نبي الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وما عندهم من ذلك إلا أكاذيبُ وظنون فاسدة.
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تدبر
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القرآن تدبر وعمل
تابع
قبل ٣٩ أسبوعًا
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المراجع
آية ٧٨:٢
(إلا أماني): تلاوة بغير فهم. ابن جزي: 1/72.
السؤال: كيف تفهم من هذه الآية الذم لمن يقرأ القرآن بغير فهم؟
هذه صفة من لا يفقه كلام الله، ويعمل به، وإنَّما يقتصر على مجرد تلاوته، كما قال الحسن البصري: نزل القرآن ليُعمل به؛ فاتَّخذوا تلاوته عملًا. ابن تيمية: 1/247.
السؤال: ترك تدبر القرآن الكريم والعمل به مذموم في القرآن الكريم؛ بين ذلك.
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* للمزيد عن هذه الآية في مصحف تدبر وعمل:
https://al...
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ekaterina myachina
تابع
قبل ١١ أسبوعًا
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المراجع
آية ٧٨:٢-٧٩
Inherited Words
Reading Al-Baqarah (2:78–79) through the Hadith
After speaking about those who concealed what they knew,
the Qur’an turns toward another condition of the heart:
﴿وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ﴾
“And among them are unlearned ones who do not know the Scripture except through assumptions and wishful notions, and they do nothing but speculate.” -2:78.
Classical t...
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